Старостина (Юркова) Галина Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старостина (Юркова) Галина Вячеславовна

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Место рождения

Москва

Дата рождения

11.03.1958

Пол

Женский

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1958

Отец: Юрков Вячеслав Афонасьевич

Мать: Мурзинова Клавдия Степановна

Москва
Рождение ребёнка
14.06.1982

Дочь: Морозова Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Старук Владимир

Москва
Рождение ребёнка
18.03.1989

Сын: Старостин Алексей Юрьевич

Отец ребёнка: Старостин Юрий Николаевич

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старостин Юрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старук Владимир

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