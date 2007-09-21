Старостина (Юркова) Галина Вячеславовна
Место рожденияМосква
Дата рождения11.03.1958
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1958
Москва
Рождение ребёнка
14.06.1982
Дочь: Морозова Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Старук Владимир
Москва
Рождение ребёнка
18.03.1989
Сын: Старостин Алексей Юрьевич
Отец ребёнка: Старостин Юрий Николаевич
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Старук Владимир