Евлентий Евлампиев
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Евлампий Елисеев
Мать: Ирина Кузьмина
Рождение ребёнка
1809
Сын: Михаил Евлентьев
Мать ребёнка: Прасковья Евдокимова
Рождение ребёнка
1810
Сын: Мартин Евлентьев
Мать ребёнка: Прасковья Евдокимова
Рождение ребёнка
1814
Сын: Давыд Евлентьев
Мать ребёнка: Прасковья Евдокимова
Рождение ребёнка
1815
Сын: Николай Иевлев
Мать ребёнка: Прасковья Евдокимова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Марфа Евлентьева
Мать ребёнка: Прасковья Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Евдокимова
Смерть
Неизвестно