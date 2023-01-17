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Евлентий Евлампиев

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Место рождения

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Евлампий Елисеев

Мать: Ирина Кузьмина

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Михаил Евлентьев

Мать ребёнка: Прасковья Евдокимова

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Мартин Евлентьев

Мать ребёнка: Прасковья Евдокимова

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Давыд Евлентьев

Мать ребёнка: Прасковья Евдокимова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Николай Иевлев

Мать ребёнка: Прасковья Евдокимова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Марфа Евлентьева

Мать ребёнка: Прасковья Евдокимова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Евдокимова

Смерть
Неизвестно
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