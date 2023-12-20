Попова (Кобзева) Анна Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Кобзев Александр Тимофеев
Мать: Кобозева ?
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Попов Андрей Епифанов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Попова) Анна Андреева
Отец ребёнка: Попов Андрей Епифанов
Рождение ребёнка
1857
Сын: Попов Петр Андреев
Отец ребёнка: Попов Андрей Епифанов
Смерть
Неизвестно