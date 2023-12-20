Попова (Кобзева) Анна Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Кобзева) Анна Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Кобзев Александр Тимофеев

Мать: Кобозева ?

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Попов Никифор Андреев

Отец ребёнка: Попов Андрей Епифанов

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Попова) Анна Андреева

Отец ребёнка: Попов Андрей Епифанов

Рождение ребёнка
1857

Сын: Попов Петр Андреев

Отец ребёнка: Попов Андрей Епифанов

Смерть
Неизвестно

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