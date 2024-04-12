Онищенко (Митропан) Онисия
Место рождения
Дата рождения08.03.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1914
Отец: Митропан Терентий
Мать: Митропан Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Онищенко Петр
Отец ребёнка: Онищенко Иван
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1944
Рождение ребёнка
1949
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Онищенко Иван