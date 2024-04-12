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Онищенко (Митропан) Онисия

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Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

08.03.1914

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

1909 г.р.

Дети

1936 г.р.
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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1914

Отец: Митропан Терентий

Мать: Митропан Анна Михайловна

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Онищенко Петр

Отец ребёнка: Онищенко Иван

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Онищенко Иван

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Онищенко Иван

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Онищенко Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онищенко Иван

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