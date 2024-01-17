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Шехирева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шохирева Дарья Андриановна

Отец ребёнка: Шехирев Адриан Федорович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Казакова (Шохирева) Ефросинья Андриановна

Отец ребёнка: Шехирев Адриан Федорович

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Киргизова (Шохирева) Матрёна Андриановна

Отец ребёнка: Шехирев Адриан Федорович

Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Мариловцева (Шохирева) Анна Андриановна

Отец ребёнка: Шехирев Адриан Федорович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Шехирев Феодор Адрианович

Отец ребёнка: Шехирев Адриан Федорович

Рождение ребёнка
До 1899

Сын: Шохирев Николай Андрианович

Отец ребёнка: Шехирев Адриан Федорович

Смерть
Неизвестно

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