Шехирева ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шохирева Дарья Андриановна
Отец ребёнка: Шехирев Адриан Федорович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Казакова (Шохирева) Ефросинья Андриановна
Отец ребёнка: Шехирев Адриан Федорович
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Киргизова (Шохирева) Матрёна Андриановна
Отец ребёнка: Шехирев Адриан Федорович
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Мариловцева (Шохирева) Анна Андриановна
Отец ребёнка: Шехирев Адриан Федорович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Шехирев Феодор Адрианович
Отец ребёнка: Шехирев Адриан Федорович
Рождение ребёнка
До 1899
Сын: Шохирев Николай Андрианович
Отец ребёнка: Шехирев Адриан Федорович
Смерть
Неизвестно