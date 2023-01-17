Илья Ильич
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Илья Иванович
Мать: Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Ксения Ильинична
Мать ребёнка: Агафия Михайловна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Михаил Ильич
Мать ребёнка: Агафия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно