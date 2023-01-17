Илья Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья Ильич

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Место рождения

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Илья Иванович

Мать: Марфа Никифоровна

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Ксения Ильинична

Мать ребёнка: Агафия Михайловна

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1789

Сын: Михаил Ильич

Мать ребёнка: Агафия Михайловна

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Смерть
Неизвестно
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