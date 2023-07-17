Нестерчук Ефим Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1911
Дата смерти05.02.1985
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1911
Отец: Нестерчук Федор
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.02.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нестерчук Просковья Зиновьевна
Рождение ребёнка
03.03.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нестерчук Просковья Зиновьевна
Смерть
05.02.1985