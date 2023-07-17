Нестерчук Ефим Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерчук Ефим Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1911

Дата смерти

05.02.1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1911

Отец: Нестерчук Федор

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Ильский, Северский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
27.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нестерчук Просковья Зиновьевна

Ильский, Северский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нестерчук Просковья Зиновьевна

Ильский, Северский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
05.02.1985
Ильский, Северский муниципальный район, Краснодарский край

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