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Дата рождения

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Женский

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Мать

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Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Евфимий Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Евфимий Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Аркадий

Отец ребёнка: Васильев Евфимий Прокофьевич

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