Симонова Зоя Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1924
Дата смерти15.11.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симонов Виталий Александрович
Отец ребёнка: Симонов Александр Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симонова Главицкая Галина Александровна
Отец ребёнка: Симонов Александр Романович
Рождение ребёнка
06.02.?
Дочь: Головенко Симонова Нина Александровна
Отец ребёнка: Симонов Александр Романович
Рождение ребёнка
20.06.1941
Сын: Симонов Василий Александрович
Отец ребёнка: Симонов Александр Романович
Рождение ребёнка
09.05.1957
Дочь: Симонова Надеина Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Симонов Александр Романович
Смерть
15.11.2003