Симонова Зоя Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонова Зоя Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1924

Дата смерти

15.11.2003

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонов Виталий Александрович

Отец ребёнка: Симонов Александр Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симонова Главицкая Галина Александровна

Отец ребёнка: Симонов Александр Романович

Рождение ребёнка
06.02.?

Дочь: Головенко Симонова Нина Александровна

Отец ребёнка: Симонов Александр Романович

Рождение ребёнка
20.06.1941

Сын: Симонов Василий Александрович

Отец ребёнка: Симонов Александр Романович

Рождение ребёнка
09.05.1957

Дочь: Симонова Надеина Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Симонов Александр Романович

Смерть
15.11.2003

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