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Ганыкин Иван
Ганыкин Иван
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1686
Дата смерти
1764
Пол
Мужской
Отец
Ганыкин Парамон
Около 1665 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец:
Ганыкин Парамон
Мать: не указана
Смерть
1764
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