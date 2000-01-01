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Осипов Григорий Андреевич

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Место рождения

деревня Ватрапино, Уржумский район, Кировская область, Россия

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Осипов Андрей

Мать: не указана

деревня Ватрапино, Уржумский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
30.12.1896

Дочь: Евсеева Анисия Григорьевна

Мать ребёнка: Осипова Прасковья Сергеевна

деревня Ватрапино, Уржумский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Осипова Прасковья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Аким Григорьевич

Мать ребёнка: Осипова Прасковья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Осипова Прасковья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Прасковья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Первая дочь

Мать ребёнка: Осипова Прасковья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Осипова Прасковья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вторая дочь

Мать ребёнка: Осипова Прасковья Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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