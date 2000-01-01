Осипов Григорий Андреевич
Место рождениядеревня Ватрапино, Уржумский район, Кировская область, Россия
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Осипов Андрей
Мать: не указана
деревня Ватрапино, Уржумский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
30.12.1896
Дочь: Евсеева Анисия Григорьевна
Мать ребёнка: Осипова Прасковья Сергеевна
деревня Ватрапино, Уржумский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Осипова Прасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Осипова Прасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Осипова Прасковья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Первая дочь
Мать ребёнка: Осипова Прасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Осипова Прасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вторая дочь
Мать ребёнка: Осипова Прасковья Сергеевна
Смерть
Неизвестно