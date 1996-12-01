Мустаева Бибизухра Мифтахетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМустаева Бибизухра Мифтахетдиновна

Мустаева Бибизухра Мифтахетдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1903

Дата смерти

?.12.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

1925 г.р.
1929 г.р.
1936 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Хамидя

Отец ребёнка: Мустаев Асхат Гилязович

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.05.1929

Сын: Мустаев Шамиль Асгатович

Отец ребёнка: Мустаев Асхат Гилязович

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.03.1936

Сын: Мустаев Наиль Асхатович

Отец ребёнка: Мустаев Асхат Гилязович

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мустаев Асхат Гилязович

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мустаев Асхат Гилязович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мустаев Асхат Гилязович

Смерть
?.12.1996
Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close