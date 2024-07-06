Черемухина (Зайцева) Неизвестно
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Зайцева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черемухин Андрей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черемухин Олег
Отец ребёнка: не указан
Новая Майна, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно