Черемухина (Зайцева) Неизвестно Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Черемухина (Зайцева) Неизвестно

Место рождения

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Зайцева Татьяна

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черемухин Андрей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черемухин Олег

Отец ребёнка: не указан

Новая Майна, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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