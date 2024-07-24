Бердюгина (Дударева) Домна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердюгина (Дударева) Домна Петровна

Место рождения

Касарги, Сосновский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Около 1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Касарги, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
04.02.1827 ст.

Муж: Бердюгин Василий Ильич

МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-4-1
Рождение ребёнка
27.11.1827 ст.

Дочь: Бердюгина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Бердюгин Василий Ильич

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-9
Рождение ребёнка
17.03.1829 ст.

Сын: Бердюгин Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Бердюгин Василий Ильич

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-9
Рождение ребёнка
26.06.1829 ст.

Сын: Бердюгин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Бердюгин Василий Ильич

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-4-1
Рождение ребёнка
17.10.1833 ст.

Сын: Бердюгин Артемий Васильевич

Отец ребёнка: Бердюгин Василий Ильич

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-4-1
Смерть
Неизвестно

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