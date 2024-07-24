Бердюгина (Дударева) Домна Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1804 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1827 ст.
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-4-1
Рождение ребёнка
27.11.1827 ст.
Дочь: Бердюгина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Бердюгин Василий Ильич
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-9
Рождение ребёнка
17.03.1829 ст.
Сын: Бердюгин Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Бердюгин Василий Ильич
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-9
Рождение ребёнка
26.06.1829 ст.
Отец ребёнка: Бердюгин Василий Ильич
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-4-1
Рождение ребёнка
17.10.1833 ст.
Сын: Бердюгин Артемий Васильевич
Отец ребёнка: Бердюгин Василий Ильич
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-4-1
Смерть
Неизвестно