Лемзяков Иван Никитович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лемзяков Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лемзякова) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Лемзякова Фекла Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Проскурякова (Лемзякова) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Лемзякова Фекла Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.09.1902 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лемзякова Фекла Никитична
Рождение ребёнка
25.08.1907 ст.
Сын: Лемзяков Александр Иванович
Мать ребёнка: Лемзякова Фекла Никитична
Рождение ребёнка
1912 ст.
Сын: Лемзяков Григорий Иванович
Мать ребёнка: Лемзякова Фекла Никитична
Рождение ребёнка
1917 ст.
Сын: Лемзяков Василий Иванович
Мать ребёнка: Лемзякова Фекла Никитична
Смерть
Неизвестно