(Рогозина) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Никифор
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Сын: Рогозин Трофим
Отец ребёнка: Рогозин Никифор
Рождение ребёнка
1837
Сын: Рогозин Никифор
Отец ребёнка: Рогозин Никифор
Рождение ребёнка
1839
Сын: Рогозин Давид
Отец ребёнка: Рогозин Никифор
Смерть
Неизвестно