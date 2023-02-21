Багин Сидор Андриянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Багин Андриян
Мать: Багина Евдокия
Бракосочетание
14.01.1923
Рождение ребёнка
01.01.1924
Дочь: Килина Анна Сидоронва
Мать ребёнка: Багина Секлетинья Михайловна
Рождение ребёнка
18.09.1926
Мать ребёнка: Багина Секлетинья Михайловна
Рождение ребёнка
02.11.1929
Дочь: Толстикова Мария Сидоровна
Мать ребёнка: Багина Секлетинья Михайловна
Кировская облать д. Простараново
Рождение ребёнка
03.09.1930
Дочь: Белобородова Александра Сидоровна
Мать ребёнка: Багина Секлетинья Михайловна
Кировская область д. Простараново
Рождение ребёнка
07.10.1932
Дочь: Сысолятина Нина Сидоровна
Мать ребёнка: Багина Секлетинья Михайловна
Рождение ребёнка
26.05.1941
Мать ребёнка: Багина Секлетинья Михайловна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область