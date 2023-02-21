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Багин Сидор Андриянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Багин Андриян

Мать: Багина Евдокия

Бракосочетание
14.01.1923

Жена: Багина Секлетинья Михайловна

Рождение ребёнка
01.01.1924

Дочь: Килина Анна Сидоронва

Мать ребёнка: Багина Секлетинья Михайловна

Сысоевская 1-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.09.1926

Сын: Багин Арсений Сидорович

Мать ребёнка: Багина Секлетинья Михайловна

Сысоевская 1-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1929

Дочь: Толстикова Мария Сидоровна

Мать ребёнка: Багина Секлетинья Михайловна

Кировская облать д. Простараново
Рождение ребёнка
03.09.1930

Дочь: Белобородова Александра Сидоровна

Мать ребёнка: Багина Секлетинья Михайловна

Кировская область д. Простараново
Рождение ребёнка
07.10.1932

Дочь: Сысолятина Нина Сидоровна

Мать ребёнка: Багина Секлетинья Михайловна

Сысоевская 1-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.05.1941

Сын: Багин Аркадий Сидорович

Мать ребёнка: Багина Секлетинья Михайловна

Сысоевская 1-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область
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