Алифанова (Обезьянинова) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1891
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1891
Отец: Обезьянинов Владимир
Мать: (Константинова) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Алифанова) Наталья
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алифанов Кирилл
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1972