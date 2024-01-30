Алифанова (Обезьянинова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алифанова (Обезьянинова) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1891

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1891

Отец: Обезьянинов Владимир

Мать: (Константинова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Алифанова) Наталья

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алифанов Кирилл

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1972

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