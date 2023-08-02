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Мамсуров Митта

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Мамсуров Хату Бимболатович

Мать: Мамсурова Мадина (Митка)

Смерть
Неизвестно
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