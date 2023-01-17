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Заболотский Иван Степанович

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Место рождения

Федорищево, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1928

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

1938 г.р.
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Дети

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Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Заболотский Степан Петрович

Мать: Заболотская Парасковья Евдокимовна

Федорищево, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заболотская Эльза Алексеевна

Орлов, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заболотская Эльза Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заболотская Эльза Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
2005
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