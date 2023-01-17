Заболотский Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смерти2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
17.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Заболотская Эльза Алексеевна
Орлов, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Заболотская Эльза Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
2005