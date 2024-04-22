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Войняк Николай Евсеевич

Место рождения

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Войняк Евсей Николаевич

Мать: Войняк Пелагия Захарьевна

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Бракосочетание
05.11.1895 ст.

Жена: Войняк Мария Семеновна

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
11.03.1899 ст.

Сын: Войняк Никифор Николаевич

Мать ребёнка: Войняк Мария Семеновна

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
19.06.1901 ст.

Дочь: Тихоход Анна Николаевна

Мать ребёнка: Войняк Мария Семеновна

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
16.04.1905 ст.

Сын: Войняк Семен Николаевич

Мать ребёнка: Войняк Мария Семеновна

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1908

Сын: Войняк Петр Николаевич

Мать ребёнка: Войняк Мария Семеновна

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
03.07.1918

Дочь: Войняк Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Войняк Евдокия Семеновна

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
15.06.1922

Дочь: Войняк Мария Николаевна

Мать ребёнка: Войняк Евдокия Семеновна

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Войняк Евдокия Семеновна

Смерть
Неизвестно
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