Войняк Николай Евсеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: Войняк Евсей Николаевич
Бракосочетание
05.11.1895 ст.
Жена: Войняк Мария Семеновна
Рождение ребёнка
11.03.1899 ст.
Сын: Войняк Никифор Николаевич
Мать ребёнка: Войняк Мария Семеновна
Рождение ребёнка
19.06.1901 ст.
Дочь: Тихоход Анна Николаевна
Мать ребёнка: Войняк Мария Семеновна
Рождение ребёнка
16.04.1905 ст.
Мать ребёнка: Войняк Мария Семеновна
Рождение ребёнка
01.07.1908
Мать ребёнка: Войняк Мария Семеновна
Рождение ребёнка
03.07.1918
Дочь: Войняк Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Войняк Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
15.06.1922
Дочь: Войняк Мария Николаевна
Мать ребёнка: Войняк Евдокия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Войняк Евдокия Семеновна
Смерть
Неизвестно