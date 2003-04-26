Курочкина (Данилова) Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Данилова) Анастасия Яковлевна

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Место рождения

Петрыги, Мстиславский район, Могилёвская область

Дата рождения

Около 08.03.1922

Дата смерти

26.04.2003

Пол

Женский

Добавил:

РR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 08.03.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Петрыги, Мстиславский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курочкин Иван Терентьевич

Рождение ребёнка
01.01.1947

Сын: Курочкин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Курочкин Иван Терентьевич

Чаусы, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
11.11.1950

Дочь: Горбовцева (Курочкина) Валенитна Ивановна

Отец ребёнка: Курочкин Иван Терентьевич

Чаусы, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
11.11.1950

Дочь: Манухова (Курочкина) Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Курочкин Иван Терентьевич

Чаусы, Чаусский район, Могилёвская область
Смерть
26.04.2003
Чаусы, Чаусский район, Могилёвская область

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