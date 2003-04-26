Курочкина (Данилова) Анастасия Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 08.03.1922
Дата смерти26.04.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 08.03.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1947
Отец ребёнка: Курочкин Иван Терентьевич
Рождение ребёнка
11.11.1950
Дочь: Горбовцева (Курочкина) Валенитна Ивановна
Отец ребёнка: Курочкин Иван Терентьевич
Рождение ребёнка
11.11.1950
Дочь: Манухова (Курочкина) Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Курочкин Иван Терентьевич
Смерть
26.04.2003