Хван Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хван Александр Петрович
Мать: Цай Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хен Элла Арсеньевна
Отец ребёнка: Хен Арсений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хен Нелля Арсеньевна
Отец ребёнка: Хен Арсений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хен Арсений
Смерть
Неизвестно