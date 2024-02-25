Хван Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хван Вера Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хван Александр Петрович

Мать: Цай Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хен Элла Арсеньевна

Отец ребёнка: Хен Арсений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хен Нелля Арсеньевна

Отец ребёнка: Хен Арсений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хен Арсений

Смерть
Неизвестно
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