Геннадий Дмитриев
Место рождениясело Вознесенского на Слуде Рыбинского уезда
Дата рождения1762
Дата смерти17.01.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Дмитрий Стефанов
Мать: Наталья Алексеева
Геннадий Дмитриевич (1762 — 1852) Родился в семье дьячка села Вознесенского на Слуде Рыбинского уезда Дмитрия Стефановича. Пономарь села Фефилова Романов-Борисоглебского уезда. 14 сентября 1809 года п... Показать все
Бракосочетание
1791
Жена: Софья Александрова
Смерть
17.01.1852