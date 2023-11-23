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Геннадий Дмитриев

Место рождения

село Вознесенского на Слуде Рыбинского уезда

Дата рождения

1762

Дата смерти

17.01.1852

Пол

Мужской

Отец

1737 г.р.

Мать

1737 г.р.

Жена

1769 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
1762

Отец: Дмитрий Стефанов

Мать: Наталья Алексеева

Геннадий Дмитриевич (1762 — 1852) Родился в семье дьячка села Вознесенского на Слуде Рыбинского уезда Дмитрия Стефановича. Пономарь села Фефилова Романов-Борисоглебского уезда. 14 сентября 1809 года п... Показать все
Бракосочетание
1791

Жена: Софья Александрова

Смерть
17.01.1852

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