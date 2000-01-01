Двойнишникова Екатерина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1938
Рождение ребёнка
1939
Сын: Двойнишников Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Двойнишников Василий Филиппович
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Двойнишников Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Двойнишников Василий Филиппович
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Место жительства
Неизвестно
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия