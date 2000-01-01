Двойнишникова Екатерина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двойнишникова Екатерина Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1938

Муж: Двойнишников Василий Филиппович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Двойнишников Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Двойнишников Василий Филиппович

Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Двойнишников Василий Филиппович

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Двойнишников Василий Филиппович

Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Место жительства
Неизвестно
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
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