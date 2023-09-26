Иванов Илиодор Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Илиодор Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1894

Дата смерти

24.03.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Ирина Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
24.03.1974
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