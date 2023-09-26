Иванов Илиодор Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1894
Дата смерти24.03.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.05.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Ирина Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
24.03.1974