Епифанова Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1987
Дочь: Епифанова Елена Юрьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.09.1989
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности