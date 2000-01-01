Епифанова Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕпифанова Ирина Николаевна

Епифанова Ирина Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1987

Дочь: Епифанова Елена Юрьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.09.1989

Сын: Епифанов Егор Юрьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close