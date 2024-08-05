Преображенская Мария Симоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1894
Сын: Преображенский Николай Евгеньевич
Отец ребёнка: Преображенский Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
01.06.1895
Дочь: (Преображенская) Мария Евгеньевна
Отец ребёнка: Преображенский Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
25.01.1897
Сын: Преображенский Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: Преображенский Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
14.09.1898
Дочь: (Преображенская) Лидия Евгеньевна
Отец ребёнка: Преображенский Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
28.06.1902
Дочь: (Преображенская) Ольга Евгеньевна
Отец ребёнка: Преображенский Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
06.12.1904
Дочь: (Преображенская) Анна Евгеньевна
Отец ребёнка: Преображенский Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
05.11.1908
Дочь: (Преображенская) Екатерина Евгеньевна
Отец ребёнка: Преображенский Евгений Васильевич
Смерть
Неизвестно