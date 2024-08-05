Преображенская Мария Симоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПреображенская Мария Симоновна

Преображенская Мария Симоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Преображенский Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
08.03.1894

Сын: Преображенский Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Преображенский Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
01.06.1895

Дочь: (Преображенская) Мария Евгеньевна

Отец ребёнка: Преображенский Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
25.01.1897

Сын: Преображенский Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Преображенский Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
14.09.1898

Дочь: (Преображенская) Лидия Евгеньевна

Отец ребёнка: Преображенский Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
28.06.1902

Дочь: (Преображенская) Ольга Евгеньевна

Отец ребёнка: Преображенский Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
06.12.1904

Дочь: (Преображенская) Анна Евгеньевна

Отец ребёнка: Преображенский Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
05.11.1908

Дочь: (Преображенская) Екатерина Евгеньевна

Отец ребёнка: Преображенский Евгений Васильевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.