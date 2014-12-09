Чернышова (Бодрова) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышова (Бодрова) Надежда Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1960

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1960

Отец: Бодров Василий Максимович

Мать: Бодрова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышов Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Чернышов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернышова Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Чернышов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышов Анатолий

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