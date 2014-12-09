Чернышова (Бодрова) Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1960
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1960
Отец: Бодров Василий Максимович
Мать: Бодрова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышов Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Чернышов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернышова Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Чернышов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернышов Анатолий