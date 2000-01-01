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Кононов Геннадий Васильевич
Кононов Геннадий Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1937
Пол
Мужской
Отец
Кононов Василий Николаевич
1906 г.р.
Мать
Аполлонова Анна Федоровна
1906 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец:
Кононов Василий Николаевич
Мать:
Аполлонова Анна Федоровна
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