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Кононов Геннадий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Кононов Василий Николаевич

Мать: Аполлонова Анна Федоровна

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