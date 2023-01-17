Васинский Дмитрий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Место жительства
С 1863
Рождение ребёнка
06.05.1890 ст.
Сын: Васинский Тимофей Дмитриевич
Мать ребёнка: Васинская Елена Евграфовна
Рождение ребёнка
13.06.1895 ст.
Дочь: Боркова Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Васинская Елена Евграфовна
Рождение ребёнка
30.05.1897 ст.
Дочь: Васинская Феодосия Дмитриевна
Мать ребёнка: Васинская Елена Евграфовна
Рождение ребёнка
02.04.1899 ст.
Дочь: Васинская Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: Васинская Елена Евграфовна
Рождение ребёнка
22.10.1901 ст.
Сын: Васинский Димитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Васинская Елена Евграфовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно