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Васинский Дмитрий Сергеевич

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Место рождения

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Васинский Сергей Федорович

Мать: Васинская Ирина Андреевна

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
С 1863
Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.05.1890 ст.

Сын: Васинский Тимофей Дмитриевич

Мать ребёнка: Васинская Елена Евграфовна

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
13.06.1895 ст.

Дочь: Боркова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Васинская Елена Евграфовна

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.05.1897 ст.

Дочь: Васинская Феодосия Дмитриевна

Мать ребёнка: Васинская Елена Евграфовна

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
02.04.1899 ст.

Дочь: Васинская Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: Васинская Елена Евграфовна

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
22.10.1901 ст.

Сын: Васинский Димитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Васинская Елена Евграфовна

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васинская Елена Евграфовна

Смерть
Неизвестно
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