Головизнина Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловизнина Александра Михайловна

Головизнина Александра Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1844

Сын: Головизнин Гаврила Леонтиевич

Отец ребёнка: Головизнин Леонтий Емельянович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Головизнин Калиник Леонтиевич

Отец ребёнка: Головизнин Леонтий Емельянович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Головизнин Леонтий Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головизнин Леонтий Емельянович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close