Головизнина Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1844
Сын: Головизнин Гаврила Леонтиевич
Отец ребёнка: Головизнин Леонтий Емельянович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Головизнин Калиник Леонтиевич
Отец ребёнка: Головизнин Леонтий Емельянович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Головизнин Леонтий Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно