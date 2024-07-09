Горшков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горшков Вениамин Николаевич
Мать ребёнка: Горшкова (Кукушкина) Мария Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобанова Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Горшкова (Кукушкина) Мария Николаевич
Рождение ребёнка
30.10.1930
Дочь: Романова (Горшкова) Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Горшкова (Кукушкина) Мария Николаевич
Рождение ребёнка
10.06.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горшкова (Кукушкина) Мария Николаевич
Смерть
Неизвестно