Горшков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшков Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшков Вениамин Николаевич

Мать ребёнка: Горшкова (Кукушкина) Мария Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобанова Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Горшкова (Кукушкина) Мария Николаевич

Рождение ребёнка
30.10.1930

Дочь: Романова (Горшкова) Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Горшкова (Кукушкина) Мария Николаевич

Ветчак, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.06.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горшкова (Кукушкина) Мария Николаевич

Ветчак, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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