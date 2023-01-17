Чибрикова (Худякова) Неонила Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1913
Сын: Чибриков Тимофей Данилович
Отец ребёнка: Чибриков Данил Трофимович
Сасово, город Сасово, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Даниловна
Отец ребёнка: Чибриков Данил Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хлебникова Екатерина Даниловна
Отец ребёнка: Чибриков Данил Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чибриков Филипп Данилович
Отец ребёнка: Чибриков Данил Трофимович
Смерть
Неизвестно