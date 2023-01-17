Чибрикова (Худякова) Неонила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чибрикова (Худякова) Неонила Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1913

Сын: Чибриков Тимофей Данилович

Отец ребёнка: Чибриков Данил Трофимович

Сасово, город Сасово, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Даниловна

Отец ребёнка: Чибриков Данил Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хлебникова Екатерина Даниловна

Отец ребёнка: Чибриков Данил Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чибриков Филипп Данилович

Отец ребёнка: Чибриков Данил Трофимович

Смерть
Неизвестно
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