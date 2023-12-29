Селивонова Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти18.05.1876 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1843
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
1844
Сын: Селивонов Терентий Захариевич
Отец ребёнка: Селивонов Захарий Яковлевич
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
1845
Сын: Селивонов Марк Захариевич
Отец ребёнка: Селивонов Захарий Яковлевич
Исходя из возраста, указанного в записях о браке и смерти.
Рождение ребёнка
1855
Сын: Селивонов Иван Захариевич
Отец ребёнка: Селивонов Захарий Яковлевич
Исходя из возраста, указанного в записях о смерти и браке.
Рождение ребёнка
1857
Сын: Селивонов Илья Захариевич
Отец ребёнка: Селивонов Захарий Яковлевич
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Небылица (Селивонова) Александра Захариевна
Отец ребёнка: Селивонов Захарий Яковлевич
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Рождение ребёнка
21.01.1863 ст.
Дочь: (Селивонова) Ксения Захариевна
Отец ребёнка: Селивонов Захарий Яковлевич
Смерть
18.05.1876 ст.
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
20.05.1876 ст.