Селивонова Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеливонова Пелагея Васильевна

Селивонова Пелагея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

18.05.1876 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
До 1843

Муж: Селивонов Захарий Яковлевич

Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
1844

Сын: Селивонов Терентий Захариевич

Отец ребёнка: Селивонов Захарий Яковлевич

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
1845

Сын: Селивонов Марк Захариевич

Отец ребёнка: Селивонов Захарий Яковлевич

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записях о браке и смерти.
Рождение ребёнка
1855

Сын: Селивонов Иван Захариевич

Отец ребёнка: Селивонов Захарий Яковлевич

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записях о смерти и браке.
Рождение ребёнка
1857

Сын: Селивонов Илья Захариевич

Отец ребёнка: Селивонов Захарий Яковлевич

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Небылица (Селивонова) Александра Захариевна

Отец ребёнка: Селивонов Захарий Яковлевич

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Рождение ребёнка
21.01.1863 ст.

Дочь: (Селивонова) Ксения Захариевна

Отец ребёнка: Селивонов Захарий Яковлевич

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
18.05.1876 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
20.05.1876 ст.
Кривоносовка, Сумська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.