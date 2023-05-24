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Исаенко Николай Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исаенко Тимофей Иванович

Мать: Исаенко Марфа Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаенко Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаенко Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаенко Илья Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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