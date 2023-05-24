Исаенко Николай Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Исаенко Тимофей Иванович
Мать: Исаенко Марфа Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаенко Александр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаенко Николай Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно