Твердин Пётр Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Анна
Рождение ребёнка
?.12.1849
Мать ребёнка: Дарья Васильевна
село Новополянье, Раненбургского уезда. Рязанской губ
Рождение ребёнка
1862
Сын: Твердин Спиридон Петрович
Мать ребёнка: не указана
Родился в 1862 или 65г.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафонова Анна Петровна
Мать ребёнка: Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Васильевна
Смерть
Неизвестно