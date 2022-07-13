Твердин Пётр Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Твердин Пётр Ефремович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Анна

Рождение ребёнка
?.12.1849

Сын: Твердин Степан Петрович

Мать ребёнка: Дарья Васильевна

село Новополянье, Раненбургского уезда. Рязанской губ
Рождение ребёнка
1862

Сын: Твердин Спиридон Петрович

Мать ребёнка: не указана

Родился в 1862 или 65г.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Твердин Алексей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафонова Анна Петровна

Мать ребёнка: Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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