Кудрицкая (Пшеничко) Ирина Павловна 10.05.1909 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Кудрицкая (Пшеничко) Ирина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1909 ст.

Дата смерти

05.04.1980

Пол

Женский

Добавил:

РИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1909 ст.

Отец: не указан

Мать: Пшеничко (Мафтуляк) Анна Васильевна

Российская империя, Бессарабская губерния, Хотинский уезд, Романковская волость, с.Романковцы. Ныне Украина, Черновицкая область, Сокирянский район.
Бракосочетание
31.07.1926

Муж: не указан

СССР, Омская область, Таврический район, с.Таврическое
Рождение ребёнка
01.09.1927

Дочь: Дубровская (Кудрицкая) Нинель (Неля) Семёновна

Отец ребёнка: Кудрицкий Семён Дмитриевич

СССР , РСФСР, Село Сталино Ново-Омского района Омска
Рождение ребёнка
19.06.1930

Дочь: Имамутдинова (Кудрицкая) Раиса Семёновна

Отец ребёнка: Кудрицкий Семён Дмитриевич

СССР, РСФСР, Ново-Омский район Омска, коммуна имени Сталина
Смерть
05.04.1980
СССР, Киргизская ССР, г.Фрунзе (ныне Бишкек, Кыргызстан), Южное кладбище

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