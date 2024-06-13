Кудрицкая (Пшеничко) Ирина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1909 ст.
Дата смерти05.04.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
МужНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1909 ст.
Отец: не указан
Российская империя, Бессарабская губерния, Хотинский уезд, Романковская волость, с.Романковцы. Ныне Украина, Черновицкая область, Сокирянский район.
Бракосочетание
31.07.1926
Муж: не указан
СССР, Омская область, Таврический район, с.Таврическое
Рождение ребёнка
01.09.1927
Дочь: Дубровская (Кудрицкая) Нинель (Неля) Семёновна
Отец ребёнка: Кудрицкий Семён Дмитриевич
СССР , РСФСР, Село Сталино Ново-Омского района Омска
Рождение ребёнка
19.06.1930
Дочь: Имамутдинова (Кудрицкая) Раиса Семёновна
Отец ребёнка: Кудрицкий Семён Дмитриевич
СССР, РСФСР, Ново-Омский район Омска, коммуна имени Сталина
Смерть
05.04.1980
СССР, Киргизская ССР, г.Фрунзе (ныне Бишкек, Кыргызстан), Южное кладбище