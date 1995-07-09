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Балацкий Владимир
Балацкий Владимир
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Балацкий Тихон Андреевич
1913 г.р.
Мать
Балацкая Прасковья Фопеновна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Балацкий Тихон Андреевич
Мать:
Балацкая Прасковья Фопеновна
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