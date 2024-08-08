Половодова Варвара Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половодова Варвара Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Верхнетроицкое, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Восприемник
27.06.1904
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Екатерина Степанова Малахова
Смерть
Неизвестно

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