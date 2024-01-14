Вовк Трифон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вовк ?
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Литвин (Вовк) Анна
Мать ребёнка: Вовк ?
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Халак (Вовк) Любовь
Мать ребёнка: Вовк ?
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Литвин) Ольга
Мать ребёнка: Вовк ?
Рождение ребёнка
1927
Дочь: (Литвин) Елена
Мать ребёнка: Вовк ?
Рождение ребёнка
1932
Сын: Литвин Василий
Мать ребёнка: Вовк ?
Смерть
Неизвестно