Кастюк (Баравік) Евдокия Феофиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кастюк (Баравік) Евдокия Феофиловна

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Место рождения

Концевичи, Новогрудский район, Гродненская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

29.03.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Баравик Феофил Феофилович

Мать: Баравик Макрина Ивановна

Концевичи, Новогрудский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костюк Роман Степанович

Рождение ребёнка
19.06.1941

Сын: Кастюк Николай Романович

Отец ребёнка: Костюк Роман Степанович

Рождение ребёнка
10.06.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костюк Роман Степанович

Малые Лезневичи, Новогрудский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
22.11.1946

Сын: Кастюк Иван Романович

Отец ребёнка: Костюк Роман Степанович

Смерть
29.03.1986
Малые Лезневичи, Новогрудский район, Гродненская область

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