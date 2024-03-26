Кастюк (Баравік) Евдокия Феофиловна
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти29.03.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.06.1941
Отец ребёнка: Костюк Роман Степанович
Рождение ребёнка
10.06.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костюк Роман Степанович
Рождение ребёнка
22.11.1946
Отец ребёнка: Костюк Роман Степанович
Смерть
29.03.1986