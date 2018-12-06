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Вихалев Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1956

Дата смерти

06.12.2018

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1956

Отец: Вихалев Николай Яковлевич

Мать: Вихалева Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
14.04.1974

Сын: Вихалев Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Вихалева Галина Викторовна

Рождение ребёнка
03.04.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вихалева Галина Викторовна

Подольск, Подольск, Московская область
Смерть
06.12.2018
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