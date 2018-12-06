Вихалев Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1956
Дата смерти06.12.2018
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1956
Рождение ребёнка
14.04.1974
Сын: Вихалев Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Вихалева Галина Викторовна
Рождение ребёнка
03.04.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вихалева Галина Викторовна
Подольск, Подольск, Московская область
Смерть
06.12.2018