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Селиванов Вячеслав Васильевич

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Место рождения

дер. Рыжково, Устьянский р-он, Архангельская обл.

Дата рождения

17.03.1938

Дата смерти

02.07.2016

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1965 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1938

Отец: Селиванов Василий Иванович

Мать: Чеснокова Анна Асекритовна

дер. Рыжково, Устьянский р-он, Архангельская обл.
Рождение ребёнка
24.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селиванова Римма Александровна

Архангельская обл. Котласский р-н, пос. Шипицино
Рождение ребёнка
11.06.1965

Сын: Селиванов Михаил Вячеславович

Мать ребёнка: Селиванова Римма Александровна

Смерть
02.07.2016
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