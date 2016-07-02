Селиванов Вячеслав Васильевич
Место рождениядер. Рыжково, Устьянский р-он, Архангельская обл.
Дата рождения17.03.1938
Дата смерти02.07.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1938
дер. Рыжково, Устьянский р-он, Архангельская обл.
Рождение ребёнка
24.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Селиванова Римма Александровна
Архангельская обл. Котласский р-н, пос. Шипицино
Рождение ребёнка
11.06.1965
Сын: Селиванов Михаил Вячеславович
Мать ребёнка: Селиванова Римма Александровна
Смерть
02.07.2016