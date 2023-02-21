Екатерина Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Кондратьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1716 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Никита Федотов

Отец ребёнка: Федот Игнатьев

Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федот Игнатьев

Смерть
Неизвестно
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