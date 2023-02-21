Екатерина Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1718
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Никита Федотов
Отец ребёнка: Федот Игнатьев
Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федот Игнатьев
Смерть
Неизвестно