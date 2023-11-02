Ярош Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярош Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Ярош Григорий Ильич

Отец ребёнка: Ярош Илья Павлович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Александра Ильинична

Отец ребёнка: Ярош Илья Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярош Илья Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярош Илья Павлович

Смерть
Неизвестно
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