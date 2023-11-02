Ярош Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1906
Сын: Ярош Григорий Ильич
Отец ребёнка: Ярош Илья Павлович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Александра Ильинична
Отец ребёнка: Ярош Илья Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ярош Илья Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ярош Илья Павлович
Смерть
Неизвестно