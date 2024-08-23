Сыромятников Андрей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1863
Дата смертиДо 05.02.1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.08.1880
Сын: Сыромятников Александр Андреевич
Мать ребёнка: Сыромятникова Анна Алексеевна
Смерть
До 05.02.1904