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Сыромятников Андрей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1863

Дата смерти

До 05.02.1904

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.08.1880

Сын: Сыромятников Александр Андреевич

Мать ребёнка: Сыромятникова Анна Алексеевна

Смерть
До 05.02.1904

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