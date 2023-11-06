Мельник Екатерина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.?
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.?
Отец: Мельник Федор Анатольевич
Мать: Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ранжев Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корчагин Павел
Рождение ребёнка
07.10.2003
Дочь: Корчагина Ксения Павловна
Отец ребёнка: Корчагин Павел
Рождение ребёнка
20.04.2009
Дочь: Ранжева Анастасия Витальевна
Отец ребёнка: Ранжев Виталий