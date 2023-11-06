Мельник Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельник Екатерина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.?

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.?

Отец: Мельник Федор Анатольевич

Мать: Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ранжев Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корчагин Павел

Рождение ребёнка
07.10.2003

Дочь: Корчагина Ксения Павловна

Отец ребёнка: Корчагин Павел

Рождение ребёнка
20.04.2009

Дочь: Ранжева Анастасия Витальевна

Отец ребёнка: Ранжев Виталий

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