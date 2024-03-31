Бобко (Логашина) Елена Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобко (Логашина) Елена Валентиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1967

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1967

Отец: Логашин ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ

Мать: Логашина (Коржановская) Антонина НИКОЛАЕВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобко Иван Владимирович

Смена фамилии
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1984

Сын: Бобко Александр Иванович

Отец ребёнка: Бобко Иван Владимирович

Рождение ребёнка
20.09.1987

Сын: Бобко Владимир Иванович

Отец ребёнка: Бобко Иван Владимирович

Рождение ребёнка
02.12.1997

Дочь: Ермолаева (Бобко) Юлия Ивановна

Отец ребёнка: Бобко Иван Владимирович

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