Бобко (Логашина) Елена Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1967
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1967
Бракосочетание
Неизвестно
Смена фамилии
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1984
Отец ребёнка: Бобко Иван Владимирович
Рождение ребёнка
20.09.1987
Отец ребёнка: Бобко Иван Владимирович
Рождение ребёнка
02.12.1997
Дочь: Ермолаева (Бобко) Юлия Ивановна
Отец ребёнка: Бобко Иван Владимирович