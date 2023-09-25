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(Ляпкова) Мария
(Ляпкова) Мария
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1906
Дата смерти
1993
Пол
Женский
Отец
Ляпков Василий Иродионов
Около 1873 г.р.
Мать
Ляпкова Феодосия (Волкова) Фёдорова
Около 1875 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец:
Ляпков Василий Иродионов
Мать:
Ляпкова Феодосия Фёдорова
Смерть
1993
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