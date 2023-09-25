(Ляпкова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ляпкова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

Около 1873 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Ляпков Василий Иродионов

Мать: Ляпкова Феодосия Фёдорова

Смерть
1993
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